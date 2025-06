TERRA

Terraport is an autonomous DeFi platform using smart contracts on the Terra Classic blockchain and based on a circular economy model capable of infinite self-sustaining. The entire ecosystem is powered by a native deflationary token called $TERRA, which will be used to access various features of the platform.

Ime in priimekTERRA

UvrstitevNo.4127

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba0

Skupna ponudba641,812,920

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.007889046323950943,2025-02-18

Najnižja cena0.002817622276157701,2025-04-11

Javna veriga blokovLUNA

UvodTerraport is an autonomous DeFi platform using smart contracts on the Terra Classic blockchain and based on a circular economy model capable of infinite self-sustaining. The entire ecosystem is powered by a native deflationary token called $TERRA, which will be used to access various features of the platform.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.