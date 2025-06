TADA

Ta-da is a revolutionary micro-tasking platform transforming how tasks are accomplished and rewarded. We strive to become the first decentralized and secure Web3 micro-tasking platform. Our goal is to disrupt multiple markets with a single solution. We are revolutionizing micro-tasking by emphasizing the high quality of tasks completed by our engaged community.

Ime in priimekTADA

UvrstitevNo.1551

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.02%

Razpoložljivi obtok665,878,888

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja0.6658%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.48655235282912385,2024-02-22

Najnižja cena0.003464445899833761,2025-04-22

Javna veriga blokovEGLD

