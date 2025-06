SYRUP

Maple is 'DeFi's Institutional Lender.' Maple has generated consistent, accelerating growth by combining the best of institutional lending and DeFi. Maple emerged stronger from the 2022 credit crunch and have played a pivotal role in rebuilding the DeFi lending space. We provide transparent, overcollateralized loans that are verifiable in real-time. Our institutional focus has enabled us to scale AND consistently deliver higher yields than our peers.

Ime in priimekSYRUP

UvrstitevNo.139

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež0.0001%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)%6,77

Razpoložljivi obtok1.108.980.317,777706

Največja ponudba∞

Skupna ponudba1.189.633.000,0542712

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.4635209467297054,2025-05-26

Najnižja cena0.08489010973895052,2025-04-07

Javna veriga blokovETH

UvodMaple is 'DeFi's Institutional Lender.' Maple has generated consistent, accelerating growth by combining the best of institutional lending and DeFi. Maple emerged stronger from the 2022 credit crunch and have played a pivotal role in rebuilding the DeFi lending space. We provide transparent, overcollateralized loans that are verifiable in real-time. Our institutional focus has enabled us to scale AND consistently deliver higher yields than our peers.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.