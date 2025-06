SXT

Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block.

Ime in priimekSXT

UvrstitevNo.279

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)2.55%

Razpoložljivi obtok1,400,000,000

Največja ponudba5,000,000,000

Skupna ponudba5,000,000,000

Hitrost kroženja0.28%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.1868671285494208,2025-05-08

Najnižja cena0.09414748636832596,2025-05-31

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

