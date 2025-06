SWFTC

$SWFTC: Powering SWFT Blockchain and AI Services (SWFTGPT) SwftCoin ($SWFTC) is the native utility token driving SWFT Blockchain's AI-powered ecosystem, SWFTGPT, and the first ever AI token featured on Coinbase. SWFTGPT is also the first domain-specific LLM for crypto.

UvrstitevNo.285

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.02%

Razpoložljivi obtok10,000,000,000

Največja ponudba0

Skupna ponudba10,000,000,000

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.09186150133609772,2018-01-10

Najnižja cena0.000468563453269,2020-03-13

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

