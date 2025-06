STORJ

Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without significant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere.

Ime in priimekSTORJ

UvrstitevNo.333

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)2.17%

Razpoložljivi obtok413,973,378.63491154

Največja ponudba0

Skupna ponudba424,999,998.00000113

Hitrost kroženja%

Datum izdaje2017-07-03 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano0.4097 USDT

Najvišja vrednost vseh časov3.90788278,2021-03-28

Najnižja cena0.0483529328365,2020-03-13

Javna veriga blokovETH

UvodStorj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without significant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.