Steem is an open-source blockchain protocol capable of storing social information and distributing tokens based on a Proof-of-Brain algorithm. As a fast, heavily transacted blockchain, Steem’s blockchain protocol is capable of, and is currently powering, multiple user-facing applications including busy.org , d.tube, dlive.io, steemit.com, dsound.audio, and more.

UvrstitevNo.440

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)1.53%

Razpoložljivi obtok514,495,166.31

Največja ponudba∞

Skupna ponudba514,495,166.31

Hitrost kroženja%

Datum izdaje2016-03-24 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov8.574419975280762,2018-01-03

Najnižja cena0.0691922977566719,2017-03-10

Javna veriga blokovSTEEM

Panoga

Družbeni mediji

