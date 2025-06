STBU

Stobox is a top-tier award-winning tokenization company that provides technology and consulting to help clients leverage digital assets and tokenized securities. Their mission is to make it easier than ever for businesses to embrace tokenization and unlock new opportunities with Real World Assets.

UvrstitevNo.1838

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.08%

Razpoložljivi obtok150,000,000

Največja ponudba250,000,000

Skupna ponudba250,000,000

Hitrost kroženja0.6%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.5009937387922438,2021-11-10

Najnižja cena0.000117516245378328,2022-01-06

Javna veriga blokovETH

