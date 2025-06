STAT

STAT is the world's first project to introduce Trader NFT that enables NFT holders to get the real-time trading history of the trader. STAT is developing various services for traders, and these services are based on STAT tokens.

UvrstitevNo.1385

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.61%

Razpoložljivi obtok70,918,327.7646755

Največja ponudba0

Skupna ponudba96,918,327.764706

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov2.790730933318142,2022-12-29

Najnižja cena0.05615741505412645,2023-09-17

Javna veriga blokovETH

