SQD

Subsquid Network is the ZK-secured and hyper-scalable data access layer that powers your favorite dApp. In other words, it is an indexing protocol that provides the information blockchain applications need to deliver great user experiences.

Ime in priimekSQD

UvrstitevNo.277

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.71%

Razpoložljivi obtok595,617,237.4980118

Največja ponudba1,337,000,000

Skupna ponudba1,310,997,653.5180118

Hitrost kroženja0.4454%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.2811380192345477,2025-05-10

Najnižja cena0.022870639298236413,2024-11-16

Javna veriga blokovARB

UvodSubsquid Network is the ZK-secured and hyper-scalable data access layer that powers your favorite dApp. In other words, it is an indexing protocol that provides the information blockchain applications need to deliver great user experiences.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.