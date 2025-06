SPEC

Spectral takes natural language and converts it into Solidity code, enabling individuals and enterprises to ship production grade smart contracts, arbitrage agents, NFTs, rollups, and more.

Ime in priimekSPEC

UvrstitevNo.948

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)15.52%

Razpoložljivi obtok14,104,697

Največja ponudba100,000,000

Skupna ponudba100,000,000

Hitrost kroženja0.141%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov18.579969338127004,2024-11-30

Najnižja cena0.9419900604014138,2025-05-08

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

