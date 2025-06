SNX

Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.

Ime in priimekSNX

UvrstitevNo.177

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0001%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)4.76%

Razpoložljivi obtok343,466,216.99839866

Največja ponudba339,889,850.089

Skupna ponudba343,889,850.0967736

Hitrost kroženja1.0105%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano0.9 USDT

Najvišja vrednost vseh časov28.77103007,2021-02-14

Najnižja cena0.0325776275658,2019-01-05

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.