SMT

Swarm Markets is the world’s first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto.

Ime in priimekSMT

UvrstitevNo.1290

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.16%

Razpoložljivi obtok83,939,497

Največja ponudba0

Skupna ponudba157,235,481

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov2.9776206369190703,2021-10-20

Najnižja cena0,2021-10-18

Javna veriga blokovETH

