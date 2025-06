SIX

SIX Network project focuses on unleashing the true power of digital assets through the power of blockchain and smart contracts to create effective decentralized financial services and a blockchain infrastructure essential for businesses.

Ime in priimekSIX

UvrstitevNo.928

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.17%

Razpoložljivi obtok850,966,610.126

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba999,999,970

Hitrost kroženja0.8509%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.5520867825854208,2021-11-29

Najnižja cena0.00405629769192,2019-02-28

Javna veriga blokovBSC

UvodSIX Network project focuses on unleashing the true power of digital assets through the power of blockchain and smart contracts to create effective decentralized financial services and a blockchain infrastructure essential for businesses.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.