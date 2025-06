SEN

Sentio is a decentralized on-chain AI platform that revolutionizes how individuals and organizations interact with blockchain technology. By merging No-Code development with AI agent deployment, Sentio allows users to automate complex tasks—ranging from DeFi yield strategies to NFT management—without requiring deep technical know-how.

Ime in priimekSEN

UvrstitevNo.1530

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.71%

Razpoložljivi obtok98,000,000

Največja ponudba100,000,000

Skupna ponudba100,000,000

Hitrost kroženja0.98%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.7974958969002627,2025-01-06

Najnižja cena0.000201297989722525,2024-12-26

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

