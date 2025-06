SALD

Our mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike.

UvrstitevNo.3046

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.04%

Razpoložljivi obtok75,610,748.656114

Največja ponudba1,680,000,000

Skupna ponudba1,677,951,825

Hitrost kroženja0.045%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.13815570559717522,2023-07-21

Najnižja cena0.000193974400091407,2025-04-07

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

