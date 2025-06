SAI

Sharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app.

UvrstitevNo.1543

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.65%

Razpoložljivi obtok111,821,649

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja0.1118%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.11547761410975245,2025-01-17

Najnižja cena0.005510456677960299,2025-04-11

Javna veriga blokovETH

