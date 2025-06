SAGA

Saga is a Layer 1 protocol that allows developers to automatically spin up VM-agnostic, parallelized and interoperable dedicated chains, or “Chainlets”, that provide applications with infinite horizontal scalability.

Ime in priimekSAGA

UvrstitevNo.431

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)16.94%

Razpoložljivi obtok246,360,035

Največja ponudba0

Skupna ponudba1,066,739,823

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov7.819970041594274,2024-04-09

Najnižja cena0.18392457971073342,2025-04-17

Javna veriga blokovSAGA

Panoga

Družbeni mediji

