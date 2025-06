ROAM

Roam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications.

Ime in priimekROAM

UvrstitevNo.513

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)7.09%

Razpoložljivi obtok295,379,547.241183

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba997,998,628.305163

Hitrost kroženja0.2953%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.40935268299243394,2025-03-06

Najnižja cena0.11658351811502074,2025-03-12

Javna veriga blokovSOL

Panoga

Družbeni mediji

