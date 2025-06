REX

REVOX.AI is building the shared AI interface for Web3 through its permissionless machine learning infrastructure, empowering the construction and innovation of decentralized AI applications through modular agents. REVOX's flagship super-app Web3 GPT Lense, Smart Wallet and ReadON DAO APP have already garnered over 21 million users worldwide.

Ime in priimekREX

UvrstitevNo.642

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.81%

Razpoložljivi obtok1,951,539,276

Največja ponudba3,000,000,000

Skupna ponudba3,000,000,000

Hitrost kroženja0.6505%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.0812724117127036,2024-12-18

Najnižja cena0.0081673460898992,2025-03-12

Javna veriga blokovBSC

Panoga

Družbeni mediji

