Renewable Energy Token (RET) token is a BEP-20 token created on January 04, 2022 on the Binance Smart Chain network and that one designed to the functional and experience for all supporters of renewable energy. It allows them to participate in the creation of physical projects on renewable energy that are environmentally friendly. In addition, those who hold the RET, both contribute to the spread of renewable energy and benefit from its rewards

Ime in priimekRET

UvrstitevNo.2188

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok20,117,705,009,195,100

Največja ponudba50,000,000,000,000,000

Skupna ponudba50,000,000,000,000,000

Hitrost kroženja0.4023%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.000000000985108983,2023-04-05

Najnižja cena0,2022-07-01

Javna veriga blokovBSC

