RAD

Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place.

Ime in priimekRAD

UvrstitevNo.629

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)11.97%

Razpoložljivi obtok51,575,978.89552598

Največja ponudba99,999,620

Skupna ponudba99,998,580

Hitrost kroženja0.5157%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov27.35201922,2021-04-15

Najnižja cena0.6102755059022482,2025-04-07

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

