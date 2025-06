QTUM

Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances.

Ime in priimekQTUM

UvrstitevNo.188

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)41.80%

Razpoložljivi obtok105,666,257.5

Največja ponudba107,822,406

Skupna ponudba107,822,406

Hitrost kroženja0.98%

Datum izdaje2017-03-16 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano0.38 USDT

Najvišja vrednost vseh časov106.8759994506836,2018-01-07

Najnižja cena0.770017723731,2020-03-13

Javna veriga blokovQTUM

UvodDesigned with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.