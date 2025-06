PUMLX

PUML is an Australian based WEB3 Gamified Health, Wellbeing and Sports Platform. We specialise in running physical and mental health challenges that use gamefi and socialfi to incentivise and reward healthy behaviours with consumers. Sports and Athlete NFTs are used to motivate people to be active and healthy while capturing wearable wellness data from our members. As a mass consumer Web 2 to Web 3 Adoption platform we have also run our gamfi challenges for Corporates, Sports Brands, Run Clubs and Web3 communities.

Ime in priimekPUMLX

UvrstitevNo.2764

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.09%

Razpoložljivi obtok129,250,174

Največja ponudba0

Skupna ponudba495,142,858

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.07747265475856323,2022-10-07

Najnižja cena0.000257024370648834,2025-05-02

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

