Revolutionizing Ethereum's Infrastructure with Integrated Liquid Restaking, Based Rollups, and Preconfirmation Services. Puffer has evolved from the first native Liquid Restaking Protocol into a comprehensive Ethereum scaling solution. Puffer’s suite of synergistic products, including liquid restaking (LRT), Based Rollups, and a preconfirmation AVS. Powered by natively restaked validators and the AVS, the UniFi based rollup stack addresses liquidity fragmentation across Ethereum while providing instant settlement and 100ms transactions.

Ime in priimekPUFFER

UvrstitevNo.664

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)35.06%

Razpoložljivi obtok175,949,105

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja0.1759%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.9974820750431335,2024-12-07

Najnižja cena0.1379968490783011,2025-04-07

Javna veriga blokovETH

