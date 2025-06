PRX

Parex Network is a Layer 1 blockchain network designed to deliver user-friendly decentralized finance (DeFi) solutions. With its Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, Parex provides developers with a familiar environment to build on, creating a robust foundation for Web3 applications. Supported by its native token, PRX, Parex powers critical network functionalities, from transactions to governance.

UvrstitevNo.2387

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.97%

Razpoložljivi obtok13,660,249

Največja ponudba77,000,000

Skupna ponudba41,512,309

Hitrost kroženja0.1774%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov5.014024983935393,2022-03-27

Najnižja cena0.022916961632209694,2025-05-31

Javna veriga blokovBSC

