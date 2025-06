PROPS

Propbase, a tokenized real estate investment marketplace in South East Asia, allows you to invest in high quality resilient real estate assets for as little as $100 with fractional ownership, earn rental yield, and sell whenever you like from anywhere. $PROPS is our native utility token that powers the propbase ecosystem

UvrstitevNo.1020

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.69%

Razpoložljivi obtok411,684,399.5015458

Največja ponudba1,200,000,000

Skupna ponudba1,200,000,000

Hitrost kroženja0.343%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.2718274596699227,2024-04-05

Najnižja cena0.014981776422742052,2023-12-11

Javna veriga blokovAPTOS

