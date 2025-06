PORTAL

The Portal platform makes discovering and playing Web3 games seamless and easy. Via a single account layer, mainstream gamers can finally access the biggest network of web3 games with a frictionless experience.

Ime in priimekPORTAL

UvrstitevNo.755

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)2.07%

Razpoložljivi obtok533,825,234.1315662

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja0.5338%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov4.414736210180382,2024-02-29

Najnižja cena0.045854656748174225,2025-05-31

Javna veriga blokovETH

UvodThe Portal platform makes discovering and playing Web3 games seamless and easy. Via a single account layer, mainstream gamers can finally access the biggest network of web3 games with a frictionless experience.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.