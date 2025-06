POLS

POLS token holders will be able to vote on product features, token utility, types of auctions and even decide which projects get to be featured by Polkastarter. Transaction fees will be paid in POLS.

UvrstitevNo.819

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)3.93%

Razpoložljivi obtok99,209,631.94000003

Največja ponudba0

Skupna ponudba100,000,000

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov7.50831978,2021-02-16

Najnižja cena0.00147639,2020-09-30

Javna veriga blokovETH

