Phoenic Token is a cryptocurrency designed for secure, fast, and low-cost transactions. It operates on a decentralized, non-custodial framework, allowing users full control over their assets without third-party interference. This token is integrated into various platforms and applications, enhancing its utility for real-world financial interactions.

UvrstitevNo.2308

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.02%

Razpoložljivi obtok254,367,022.35

Največja ponudba5,555,000,000

Skupna ponudba5,555,000,000

Hitrost kroženja0.0457%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.4737735453901514,2024-06-29

Najnižja cena0.000283492125889431,2024-09-19

Javna veriga blokovAVAX_CCHAIN

