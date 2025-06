PLN

The Revolutionary Revamp of PLN: Bridging Luxury and Digital Assets. In an era where the boundaries between the digital and real worlds are rapidly blurring, PLN is setting a new standard by revamping its cryptocurrency token into a revolutionary asset that marries luxury with cutting-edge technology.

Ime in priimekPLN

UvrstitevNo.1605

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.39%

Razpoložljivi obtok86,063,705

Največja ponudba700,000,000

Skupna ponudba343,969,593.2933345

Hitrost kroženja0.1229%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.13629674047096693,2024-09-27

Najnižja cena0.028515431900393146,2025-04-09

Javna veriga blokovBSC

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.