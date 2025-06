PHA

Phala Network tackles the issue of trust in the computation cloud. By organizing a decentralized network of computation nodes around the world, it offers high-performance services without relying on any cloud vendor. Phala workers run the programs in Secure Enclaves, a privacy technology already embedded into modern processors, enabling versatile and confidential execution. Together, this creates the infrastructure for a powerful, secure, and scalable trustless computing cloud.

Ime in priimekPHA

UvrstitevNo.332

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)8,77%

Razpoložljivi obtok797.097.844,5026462

Največja ponudba0

Skupna ponudba1.000.000.000

Hitrost kroženja%

Datum izdaje2019-09-01 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov1.40939628,2021-05-15

Najnižja cena0.07072015218418083,2022-10-13

Javna veriga blokovETH

