PACK

HashPack is the leading wallet in the Hedera Hashgraph ecosystem, targeted to new and existing users in web3, and with the objective of offering the best user experience in web3. HashPack services 95% of the active users on Hedera, integrates with 95% of dApps and in general leads the way with regards to ecosystem activity and innovation.

Ime in priimekPACK

UvrstitevNo.3640

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba0

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja%

Datum izdaje2024-05-23 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano0.015 USDT

Najvišja vrednost vseh časov0.08582584139142052,2024-12-06

Najnižja cena0.014820931826279039,2025-04-07

Javna veriga blokovHBAR

