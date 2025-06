ONG

ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

UvrstitevNo.421

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.72%

Razpoložljivi obtok415,363,399.4414432

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja0.4153%

Datum izdaje2019-08-23

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano1.43 USDT

Najvišja vrednost vseh časov4.59254,2018-09-28

Najnižja cena0.0393381415969,2020-03-13

Javna veriga blokovONT

