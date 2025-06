OAS

Oasys blockchain is an EVM-compatible public blockchain optimized for gaming, with partnership of famous gaming studios including Square Enix, NetMarble. OAS is the native token of Oasys blockchain.

Ime in priimekOAS

UvrstitevNo.494

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.03%

Razpoložljivi obtok4,250,299,376.9946527

Največja ponudba10,000,000,000

Skupna ponudba10,000,000,000

Hitrost kroženja0.425%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.14417648601504485,2024-02-13

Najnižja cena0.01257686647200892,2025-04-09

Javna veriga blokovOASYS

UvodOasys blockchain is an EVM-compatible public blockchain optimized for gaming, with partnership of famous gaming studios including Square Enix, NetMarble. OAS is the native token of Oasys blockchain.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.