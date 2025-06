NFE

Edu3Labs combines education and blockchain technology to create a platform where content creators, learners, and NFE token holders can all benefit. Edu3Labs is a new and innovative way to make learning more engaging and rewarding for everyone.

UvrstitevNo.2733

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.14%

Razpoložljivi obtok104,375,043.61457054

Največja ponudba900,000,000

Skupna ponudba899,599,999.28

Hitrost kroženja0.1159%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.35603402476610446,2024-03-21

Najnižja cena0.000893060699078742,2025-05-30

Javna veriga blokovBSC

