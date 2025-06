MYX

MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps.

UvrstitevNo.1180

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)8.44%

Razpoložljivi obtok92,067,374

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja0.092%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.1192442282953195,2025-05-06

Najnižja cena0.06361973139704283,2025-05-22

Javna veriga blokovBSC

