MVL

We build a sustainable Web3 mobility ecosystem. MVL, our native token, incentivizes users who participate in our mobility platform(TADA(Taxi), ONiON(E-Vehicle), Clutch(Wallet)) and more utility is being added to MVL within the NFT and Game ecosystem.

Ime in priimekMVL

UvrstitevNo.381

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok26,602,958,863.10265

Največja ponudba30,000,000,000

Skupna ponudba27,802,958,863.1027

Hitrost kroženja0.8867%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.07053784,2021-04-02

Najnižja cena0.000161802782004,2020-03-13

Javna veriga blokovBSC

