MPC

Partisia Blockchain is an advanced layer-one blockchain which delivers industry-leading technology that solves the blockchain trilemma, by using advanced MultiParty Computation (MPC) cryptography to bring privacy to public blockchains, scalability via a unique sharding architecture at both the protocol and smart contract layer, and the industry’s most secure interoperable token and data bridge using advanced security measures based on MPC cryptography techniques allowing our technology to be used across chains.

Ime in priimekMPC

UvrstitevNo.1779

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.01%

Razpoložljivi obtok312,965,602.3191

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba553,810,781.8625

Hitrost kroženja0.3129%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.6931521212647741,2024-03-19

Najnižja cena0.004881489958116153,2025-05-30

Javna veriga blokovMPC

