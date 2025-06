MON

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

Ime in priimekMON

UvrstitevNo.1005

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.33%

Razpoložljivi obtok533,217,882.38622224

Največja ponudba0

Skupna ponudba999,517,431

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.9595624143978051,2024-05-27

Najnižja cena0.021102312082677866,2025-04-17

Javna veriga blokovETH

