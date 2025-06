MONKY

Wise Monkey ($MONKY), a memecoin inspired by the globally recognized “Three Wise Monkeys” proverb: See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil.

Ime in priimekMONKY

UvrstitevNo.1184

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok8,500,000,000,000

Največja ponudba10,000,000,000,000

Skupna ponudba8,500,000,000,000

Hitrost kroženja0.85%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.000032813184752496,2024-12-12

Najnižja cena0.000000856290434249,2025-05-31

Javna veriga blokovBSC

Panoga

Družbeni mediji

