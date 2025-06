MLN

Enzyme, formerly known as Melon Protocol, is an on-chain asset manager which allows users to deploy crypto-trading strategies via vaults. MLN is the native token of the platform and is indirectly paid as gas fees by Enzyme users in a buyback-and-burn token model.

Ime in priimekMLN

UvrstitevNo.770

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)547.79%

Razpoložljivi obtok2,967,315.06865754

Največja ponudba∞

Skupna ponudba2,967,934.68432946

Hitrost kroženja%

Datum izdaje2020-07-03 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov270.0450134277344,2018-01-04

Najnižja cena1.79671464105,2020-03-13

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

