MIH

MIH aims to become the next-generation payment platform by combining the strengths of traditional payment systems with the benefits of blockchain technology. The core goal of the project is to integrate a DeFi (Decentralized Finance) model into a conventional PG (Payment Gateway) system to provide an efficient and reward-based payment environment for both users and merchants.

Ime in priimekMIH

UvrstitevNo.4593

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0

Razpoložljivi obtok--

Največja ponudba2,000,000,000

Skupna ponudba2,000,000,000

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.2556823269040955,2025-06-05

Najnižja cena0.004984983031285195,2025-05-24

Javna veriga blokovBSC

UvodMIH aims to become the next-generation payment platform by combining the strengths of traditional payment systems with the benefits of blockchain technology. The core goal of the project is to integrate a DeFi (Decentralized Finance) model into a conventional PG (Payment Gateway) system to provide an efficient and reward-based payment environment for both users and merchants.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.