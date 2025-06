MBL

【MBL】MovieblocMovieBloc is a movie distribution platform based on blockchain technology. Creators get transparent revenue content, audience data, and a fair chance at release. Audiences can access a variety of film works, and can provide curatorial, foreign language subtitles, and marketing designs to the MovieBloc ecosystem to earn revenue.

Ime in priimekMBL

UvrstitevNo.582

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.05%

Razpoložljivi obtok18,491,887,214

Največja ponudba30,000,000,000

Skupna ponudba30,000,000,000

Hitrost kroženja0.6163%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano0.0012 USDT

Najvišja vrednost vseh časov0.04599472,2021-04-02

Najnižja cena0.000767721148402,2020-03-13

Javna veriga blokovONT

Uvod【MBL】MovieblocMovieBloc is a movie distribution platform based on blockchain technology. Creators get transparent revenue content, audience data, and a fair chance at release. Audiences can access a variety of film works, and can provide curatorial, foreign language subtitles, and marketing designs to the MovieBloc ecosystem to earn revenue.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.