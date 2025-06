LYNX

Lynex stands as a groundbreaking decentralized exchange (DEX) and liquidity marketplace on the Linea blockchain. It's a hub where users and DAOs can engage in a variety of actions within our dynamic protocol ecosystem. Lynex allows for token swapping, earning $LYNX as a liquidity provider, receiving voter bribes, and influencing the direction of emissions to maximize trading revenue.

LYNX

UvrstitevNo.2245

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.73%

Razpoložljivi obtok29,165,560

Največja ponudba∞

Skupna ponudba303,516,776.5727028

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.4897940794705813,2024-03-29

Najnižja cena0.013115690626865876,2025-05-06

Javna veriga blokovLINEA

Panoga

Družbeni mediji

