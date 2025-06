LINGO

LINGO tokens enable users to stake or quest to earn real-life rewards at 3,000+ brands across 80 countries, including Nike, Spotify, and Starbucks. The rewards model is powered by RWA cash flows, ensuring sustainability through bear and bull markets. Additional use cases include loyalty programs, exclusive membership perks, and gamified rewards and experiences.

Ime in priimekLINGO

UvrstitevNo.1243

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.46%

Razpoložljivi obtok119,893,165

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja0.1198%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.6091323507966424,2024-12-17

Najnižja cena0.04307577685202128,2025-04-07

Javna veriga blokovBASE

Omejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.