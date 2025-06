LIME

iMe is the first app to combine a full-fledged self-custodial Crypto Wallet and a Telegram-based messaging platform for seamless operations with crypto in the habitual environment of Telegram.

Ime in priimekLIME

UvrstitevNo.1004

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.06%

Razpoložljivi obtok754,341,628

Največja ponudba996,079,000

Skupna ponudba996,079,000

Hitrost kroženja0.7573%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.4022838344046823,2021-11-16

Najnižja cena0.003896189795708121,2022-11-09

Javna veriga blokovBSC

UvodiMe is the first app to combine a full-fledged self-custodial Crypto Wallet and a Telegram-based messaging platform for seamless operations with crypto in the habitual environment of Telegram.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.