Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs.

Ime in priimekKP3R

UvrstitevNo.1545

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)54.18%

Razpoložljivi obtok425,178

Največja ponudba0

Skupna ponudba425,178

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov2056.096236418172,2021-11-13

Najnižja cena5.319300736605277,2025-04-09

Javna veriga blokovETH

