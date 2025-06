KCS

KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network.

Ime in priimekKCS

UvrstitevNo.57

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0004%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)2.66%

Razpoložljivi obtok125,002,999.85133564

Največja ponudba200,000,000

Skupna ponudba142,502,999.85133564

Hitrost kroženja0.625%

Datum izdaje2021-04-23 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov28.795176559830317,2021-12-01

Najnižja cena0.336503927826,2019-01-31

Javna veriga blokovETH

