JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.

JST

UvrstitevNo.152

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0001%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.25%

Razpoložljivi obtok9,900,000,000

Največja ponudba0

Skupna ponudba9,900,000,000

Hitrost kroženja%

Datum izdaje2020-04-01 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano0.00202 USDT

Najvišja vrednost vseh časov0.20825091,2021-04-05

Najnižja cena0.00476612780651,2020-05-09

Javna veriga blokovTRX

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.